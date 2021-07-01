Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя

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Участницам российской команды по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскиз купальников для олимпийской программы. Об этом Ромашина заявила РИА Новости.

Она и Колесниченко выступят на Играх с программой «Калинка». Спортсменки планировали надеть купальники с изображением медведей, но им не разрешили это сделать.

Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. <…> Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы.

Изменения также пришлось внести в музыкальное сопровождение программы российских синхронисток. «Слово Russia убрали, оставили With … from love», — пояснила Ромашина.

Главный тренер российской команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская пояснила ТАСС, что решение о запрете купальников с изображением медведей было принято на уровне Международного олимпийского комитета.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ввело санкции в отношении России из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

До декабря 2022 года российские спортсмены могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.

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