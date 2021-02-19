Российские спортсмены выступят на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC и флагом Олимпийского комитета России

На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) и флагом с эмблемой организации. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Использовать полное название Олимпийского комитета России будет запрещено, поэтому сборная будет пользоваться англоязычной аббревиатурой организации — ROC (Russian Olympic Committee).

Гимн для российских спортсменов пока не выбран. Его должен предложить ОКР и утвердить МОК. Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что организация предложила заменить российский гимн композицией «Катюша».

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года отстранило Россию от Олимпиад и чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения России до двух лет — до 16 декабря 2022 года. До этой даты российские спортсмены могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 7 августа 2021 года, в Пекине — с 4 по 20 февраля 2022 года.