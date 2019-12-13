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Россию на четыре года отстранили от Олимпиад. Что стало с министром спорта?
13:07, 13 декабря 2019
Источник: Meduza
Источники Sports.ru 13 декабря
сообщили
, что министру спорта Павлу Колобкову был вручен орден Александра Невского. Официально указ о награждении не публиковался. Менее чем за неделю до этого исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира из-за махинаций с базой данных допинг-проб Московской лаборатории.
Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA
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