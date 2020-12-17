Спортивный арбитраж сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и чемпионатов мира. Они не смогут выступать до декабря 2022 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и чемпионатов мира, ранее установленный Всемирным антидопинговым агентством.

В соответствии с решением суда, россияне не смогут выступать под национальным флагом в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. Они смогут ездить на соревнования только как нейтральные атлеты.

На этот же срок Россия лишится права претендовать на проведение чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

В соответствии с решением суда, Российское антидопинговое агентство также должно выплатить 1,23 миллиона долларов в пользу ВАДА в качестве компенсации расходов на проведение расследования.

В соответствии с первоначальным решением ВАДА, вынесенным в декабре 2019 года, Россия должна была быть отстранена от соревнований на четыре года и выплатить штраф в размере примерно пяти миллионов долларов.

Решение об отстранении было принято после манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Из копии базы, переданной в 2019 году в ВАДА, были удалены «сотни предположительных негативных аналитических выводов», которые появились в базе в 2015 году.

В ближайшие два года в России запланированы пять чемпионатов мира — в 2021 году по скалолазанию, в 2022 — по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде. Также Россия на безальтернативной основе подала заявку на проведение ЧМ по сноуборду и фристайлу в 2025 году.