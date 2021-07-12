Илья Яшин ушел с поста главы Красносельского района Москвы, сославшись на давление прокуратуры

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Оппозиционер Илья Яшин сложил с себя полномочия главы совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Яшин объяснил свое решение тем, что одновременно с отказом допустить его на выборы в Мосгордуму усилилось давление на муниципалитет Красносельского района, который он возглавляет.

«Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. <…> Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью», — заявил Яшин.

Я бы не хотел оставлять после себя руины. Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года.

Поэтому сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах.

Новый глава муниципалитета Красносельского района будет избран 27 июля. Яшин заявил, что его команда выдвинет на этот пост муниципального депутата Елену Котёночкину.

«Думаю, мы создаем хороший прецедент. Политики должны не цепляться за свои места, а поддерживать ротацию», — заявил Яшин.

В конце июня Мосгоризбирком не допустил Илью Яшина на довыборы в Мосгордуму, сославшись на его связь со структурами Алексея Навального. В начале лета они были признаны экстремистскими, а людям, которые в них работали или помогали им, на несколько лет запретили участвовать в выборах.

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