Илью Яшина не пустили на довыборы в Мосгордуму из-за причастности к «экстремистской организации» (то есть ФБК)

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Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин сообщил, что его не допустили до довыборов в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре.

Как сообщил Яшин на своем ютьюб-канале, такое решение избирательная комиссия приняла из-за его поддержки политика Алексея Навального, ссылаясь на закон, запрещающий связанным с участвовать в выборах.

Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.

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