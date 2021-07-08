В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

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Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело по статье о мошенничестве из-за приобретения поддельного QR-кода, необходимого для посещения городских ресторанов и кафе. Об этом рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. Кого в этом подозревают, не сообщается.

Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок о медицинском отводе от вакцинации и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не уточнил. Ранее полиция возбуждала аналогичные дела по статье об изготовлении или обороте поддельных документов.

Полиция Москвы выявила и помогла заблокировать более 800 сайтов, на которых предлагали купить поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды.

С 28 июня в Москве в кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита стали пускать по QR-кодам, которые подтверждают, что человек привился от коронавируса, в последние полгода перенес COVID-19 или же в последние три дня получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом летние веранды до 1 августа можно посещать без QR-кодов.

После ужесточения антиковидных мер в Москве в рунете появились генераторы QR-кодов, которые привязывают к сайту, имитирующему страницу на «Госуслугах». Роскомнадзор начал блокировать такие сайты.

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