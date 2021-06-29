В рунете стали предлагать фальшивые QR-коды для прохода в рестораны

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На форумах и в мессенджерах стали массово появляться предложения по обходу требований мэрии Москвы о получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов в области информационной безопасности.

Так, для создания фальшивого пропуска предлагается использовать генераторы QR-кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим страницу «Госуслуг». При этом пользователю придется ввести на таком сайте свои персональные данные.

По данным «Серчинформ», за последнее время резко выросло количество доменных имен, имитирующих «Госуслуги». В компании насчитали почти три десятка таких сайтов.

Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал РИА Новости, что средняя цена, за которую мошенники сейчас продают в даркнете поддельные QR-коды, составляет 11 тысяч рублей.

Как заявили «Коммерсанту» в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 УК РФ (подделка и использование официальных документов). Однако юристы с ДИТ не согласны.

«QR-код не является документом, а статья 327 УК РФ может вменяться только к бумажным документам на официальных бланках, утвержденных госстандартом, либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью», — объяснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Мэрия рекомендовала для проверки подлинности QR-кодов использовать пять мобильных приложений: «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Помощник Москвы».

Из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве введены ряд ограничений. В частности, заведениям общепита запрещено с 23:00 до 06:00 обслуживать посетителей в зале, возможна только торговля на вынос. Работа фудкортов в торговых центрах временно приостановлена.

С 28 июня для прохода во все заведения общественного питания Москвы необходим QR-код, подтверждающий, что посетитель вакцинирован или не ранее, чем полгода назад болел ковидом, сведения о чем занесены в государственный реестр. Остальным посетителям нужно предъявлять результаты ПЦР-теста. В мэрии заявили, что уже выдали почти 2,5 миллиона QR-кодов жителям Москвы.

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