Мэрия Москвы выдала жителям города 2,5 миллиона QR-кодов

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Почти 2,5 миллиона человек в Москве получили за три дня QR-коды для посещения кафе и ресторанов, сообщает оперативный штаб города по борьбе с коронавирусом.

Еще 19 тысяч обращений отправлены в техподдержку портала mos.ru из-за возникших сложностей с получением кода.

В июне в России начался всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. Москва находится на первом месте по числу заболевших. По состоянию на 28 июня, в городе выявлены 1 346 183 случая заражения, выздоровел 1 148 291 человек, умерли 22 210 человек.

Из-за новой вспышки ковида в Москве заведениям общепита запрещено с 23:00 до 06:00 обслуживать посетителей в зале, возможна только торговля на вынос. Работа фудкортов в торговых центрах временно приостановлена.

С 28 июня для прохода во все заведения общественного питания Москвы необходим QR-код, подтверждающий, что посетитель вакцинирован или не ранее, чем полгода назад болел ковидом, сведения о чем занесены в государственный реестр. Остальным посетителям нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста.

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