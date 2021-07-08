Собянин разрешил посещать летние веранды в Москве без QR-кодов до 1 августа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Посещение сезонных летних веранд и террас в Москве без предъявления QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса продлено до 1 августа включительно. Об этом на своем сайте объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется… В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе.

В июне из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом, вызванного штаммом дельта, в Москве были введены ряд ограничений. В частности, заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в зале с 23:00 до 06:00, разрешена только торговля на вынос. Работа фудкортов в торговых центрах временно приостановлена. В городе объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.

С 28 июня вход во все заведения общественного питания Москвы разрешен при наличии QR-кода, который подтверждает, что его владелец либо вакцинирован, либо переболел ковидом. Остальным посетителям необходимо предъявлять результаты ПЦР-теста. Введение QR-кодов для посещения летних веранд первоначально отложили до 12 июля.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег