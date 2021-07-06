В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Москвы возбудила за неделю 14 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов.

Дела возбуждаются по статье об изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК РФ), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Всего с начала года из-за поддельных сертификатов были возбуждены 49 дел.

В Москве с 28 июня QR-коды, подтверждающие факт вакцинации, перенесенного ковида или недавно сделанного ПЦР-теста на коронавирус, необходимы для входа в кафе, рестораны и бары.

Роскомнадзор 30 июня отчитался о блокировке двух десятков сайтов, генерировавших поддельные QR-коды.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег