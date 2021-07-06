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В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Источник: ТАСС

Полиция Москвы возбудила за неделю 14 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов. 

Дела возбуждаются по статье об изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК РФ), предусматривающей до двух лет лишения свободы. 

Всего с начала года из-за поддельных сертификатов были возбуждены 49 дел.

Ранее полиция также занялась пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для походов в рестораны.

ТАСС

В Москве с 28 июня QR-коды, подтверждающие факт вакцинации, перенесенного ковида или недавно сделанного ПЦР-теста на коронавирус, необходимы для входа в кафе, рестораны и бары.

Роскомнадзор 30 июня отчитался о блокировке двух десятков сайтов, генерировавших поддельные QR-коды.

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