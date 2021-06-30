Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерировавших поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к 19 сайтам, которые позволяли генерировать QR-коды, необходимые для посещения заведений общепита в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Роскомнадзора.

Специалисты в области информационной безопасности ранее сообщили, что в рунете появились генераторы QR-кодов, которые привязывают к сайту, имитирующему страницу на «Госуслугах». 29 июня «Коммерсант» писал, что компания «Серчинформ» обнаружила 29 доменных имен, имитирующих «Госуслуги».

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С 28 июня в Москве в кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита можно попасть, только предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или то, что человек в последние полгода перенес COVID-19. Также QR-код могут получить люди с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, такой код действует три дня после получения результатов.

В первые дни после запуска системы, как сообщал «Коммерсант», иностранцы, работающие в Москве, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код. Причем получить код не могут в том числе иностранные дипломаты, привившиеся российскими вакцинами от коронавируса.

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