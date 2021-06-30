«Коммерсант» рассказал о проблемах иностранцев с получением QR-кодов в Москве. Трудности даже у тех, кто привился «Спутником»

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Работающие в Москве иностранные граждане столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе, рассказал «Коммерсант».

Для тех, кто привился незарегистрированными в России вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения, единственный способ получить QR-код — сделать ПЦР-тест. «Можно получить код после сдачи ПЦР-теста, но он будет действовать всего три дня. Я не уверена, что у нас получится так часто их сдавать», — рассказала сотрудница одного из европейских посольств, которая привилась во время отпуска в своей стране.

Дипломат, который переболел COVID-19 в легкой форме, считает, что система QR-кодов будет распространена не только на общепит, но и на другие отрасли, из-за чего иностранцы окажутся «изолированными».

Представители нескольких посольств, где почти все сотрудники привиты иностранными вакцинами, рассказали о переговорах с МИДом о том, как урегулировать возникшую проблему. В МИДе подтвердили, что решают вопрос. «Это комплексная проблема, она касается не только иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве», — сказали в ведомстве.

Некоторые дипломаты, привившиеся российскими вакцинами, тоже столкнулись с трудностями — в частности, сотрудники посольства Армении, которые сделали прививку «Спутником V». Источник «Коммерсанта» заявил, что МИД России знает и об этих проблемах: «Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету».

«Коммерсант» отмечает, что у большинства иностранцев, которые привились вакцинами РФ, не получается получить QR-код по интернету. Но у них есть возможность обратиться за ним в поликлинику, где проводилась вакцинация. Так сделали, например, один из иностранных корреспондентов в Москве и два сотрудника иностранных дипмиссий, сделавшие прививку в частных клиниках.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания можно только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенный за последние полгода ковид. Остальным посетителям нужно предъявлять ПЦР-тест. Без ПЦР-теста и QR-кода можно находиться на летних террасах кафе и ресторанов — но только до середины июля, затем ограничения вступят в силу и там.

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