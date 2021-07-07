Участника Pussy Riot Александра Софеева задержали в центре вакцинации. Через несколько часов после окончания предыдущего ареста

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Участника Pussy Riot Александра Софеева задержали на выходе из центра вакцинации в московском Гостином дворе, где он получал второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом «Медузе» сообщили другие участники группы.

Причину задержания сотрудники силовых структур не объяснили. Активист доставлен в отдел полиции «Китай-Город».

В ночь на 7 июля Софеев вышел из спецприемника, где отбывал 15 суток, назначенные после предыдущего задержания в Москве 22 июня. Тогда на него составили протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде.

Обновлено. Вместе с Софеевым задержали его друга Дмитрия Воронцова и журналиста « » Андрея Киселева. Все они в отделе полиции «Китай ~ Город».

22 июня вместе с Александром Софеевым в Москве были задержаны участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, а также их друзья: режиссер Анна Кузьминых, член незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Ольга Шалина и фотограф Дмитрий Воронцов. Их всех арестовали на 15 суток.

Еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана раньше, 16 июня. Ей тоже назначили 15 суток ареста. На следующий день после выхода из спецприемника Никульшину снова задержали и дали ей еще 15 суток.

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