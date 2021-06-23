Четыре участника Pussy Riot получили по 15 суток. Еще одна участница группы уже отбывает административный арест

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Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Ее признали виновной в неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщила «Интерфаксу» адвокат Ольга Карлова.

Ранее она говорила, что Алехину задержали «за якобы планирование и проведение акции» к годовщине начала Великой Отечественной войны и за нарушение условий . Алехина отрицала вину.

23 июня на 15 суток были арестованы еще трое участников Pussy Riot: Люся Штейн, Анна Кузьминых и Александр Софеев. Штейн и Кузьминых признали виновными в неповиновение полиции, Софеева — в мелком хулиганстве.

Также суды дали по 15 суток главе московского отделения Ольге Шалиной и Дмитрию Воронцову — друзьям Алехиной и Софеевва, задержанным вместе с ними. Шалиной вменили неповиновение полиции, Воронцову — мелкое хулиганство.

Четырех участников Pussy Riot, Шалину и Воронцова задержали накануне. Ранее, 17 июня, в Москве арестовали на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Ее суд тоже признал виновной в неповиновении полицейским. В рапорте о задержании говорилось, что Никульшина собиралась сорвать мероприятия Чемпионата Европы по футболу в Петербурге.

В 2018 году участники Pussy Riot провели акцию «Милиционер вступает в игру» в финале чемпионата мира по футболу. На акции Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле московского стадиона «Лужники» в полицейской форме. Их оштрафовали и отправили под арест.

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