В Москве за сутки задержали трех участников Pussy Riot. Еще одну активистку арестовали, заподозрив в попытке сорвать Евро-2020

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Днем 22 июня полицейские в Москве задержали участницу Pussy Riot, муниципального депутата Люсю Штейн, сообщила сама задержанная в твиттере. Ее увезли в ОВД «Арбат». Как сообщает «ОВД-Инфо», туда выехал адвокат от этой организации Дмитрий Захватов.

Чуть позже в тот же день задержали еще одну участницу группы, режиссера Анну Кузьминых. Ее доставили в ОВД «Красносельский», туда направился адвокат Илья Уткин, сотрудничающий с «ОВД-Инфо». В чем подозревают как Кузьминых, так и Штейн, пока неизвестно.

Кроме того, в ночь на 22 июня в Москве задержали еще одного участника Pussy Riot Александра Софеева и его друга, фотографа Дмитрия Воронцова. Им вменяют распитие спиртных напитков из-за бутылки вина, найденной у Софеева.

16 июня в Москве задержали, а затем арестовали на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которую суд признал виновной в неповиновении полицейским. В рапорте о задержании активистки говорилось, что полиция получила информацию о том, что Никульшина собирается сорвать мероприятия Чемпионата Европы по футболу в Петербурге.

В 2018 году участники Pussy Riot провели акцию «Милиционер вступает в игру» в финале чемпионата мира по футболу. На акции Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле московского стадиона «Лужники» в полицейской форме. Их оштрафовали и отправили под арест.

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