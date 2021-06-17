Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток. Ее обвинили в неповиновении полицейскому и заподозрили в попытке срыва Евро-2020

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Дорогомиловский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной, признав ее виновной в неповиновении требованию полицейского. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», чей адвокат Сергей Тельнов представлял интересы активистки в суде.

Никульшину задержали 16 июня возле ее дома в Москве. Согласно рапорту, у полиции была информация о том, что активистка намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать мероприятия Чемпионата Европы по футболу в Петербурге.

На минувшей неделе, 12 июня, Никульшину также задерживали в районе Лубянской площади в Москве во время съемок интервью. Тогда на нее составили административные протоколы о мелком хулиганстве и курении в неположенном месте.

Вероника Никульшина среди прочего известна по акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру». В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. Их оштрафовали и отправили под арест.

В начале мая 2021 года Никульшину задерживали по обвинению в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Активистка утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино. Тогда участницу Pussy Riot отправили под административный арест на пять суток.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег