Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пять суток

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Дорогомиловский районный суд Москвы отправил участницу Pussy Riot Веронику Никульшину под административный арест на пять суток. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на ее адвоката Мансура Гильманова.

Никульшину задержали утром 7 мая возле ее дома. В МВД в отношении нее составили административный протокол о неповиновении полиции. В протоколе говорилось, что она отказалась предъявить полицейским свой паспорт, хотя, отмечают «Открытые медиа», друг Никульшиной снял на видео, как полицейские затолкали ее в машину, пока она держала в руках паспорт.

Из протокола задержания следует, что Никульшину задержали, поскольку она собиралась сорвать мероприятие, посвященное Дню Победы. Анонимный телеграм-канал «112» писал, что, по данным МВД, участники Pussy Riot якобы готовили провокацию во время репетиции парада — они собирались в форменной одежде выбежать на дорогу и перекрыть движение техники.

Сама Никульшина отрицает, что собиралась срывать репетицию парада. По ее словам, 7 мая она планировать снимать документальное кино, которое не связано с протестами и активизмом, при этом съемки должны были пройти в районе репетиции парада Победы в Москве.

8 мая ТАСС сообщил о задержании четверых человек, которые, по утверждению агентства, пытались выйти на проезжую часть Звенигородского шоссе, когда по нему шла военная техника для репетиции парада ко Дню Победы.

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