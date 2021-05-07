В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

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Участница Pussy Riot Вероника Никульшина задержана утром 7 мая в Москве. Видео ее задержания опубликовано в телеграм-канале издания «Открытые медиа».

Никульшиной вменяется неповиновение полицейским. Ее доставили в ОВД «Дорогомилово».

В комментарии «Медиазоне» Никульшина связала свое задержание с запланированной на сегодня съемкой кино. По ее предположению, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию.

Обновлено. По данным телеграм-канала 112, полиция получила информацию, что участники Pussy Riot якобы готовили провокацию во время репетиции парада — они должны были в форменной одежде выбежать на дорогу и перекрыть движение техники. В связи с этим Никульшину превентивно задержали.

Вероника Никульшина среди прочего известна по акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру». В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участниками группы выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. Позже они заявили, что с помощью акции хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.

В октябре 2020 года Никульшина вместе с другими активистами участвовала в акции в поддержку ЛГБТК+. В день рождения Владимира Путина они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и ОВД «Басманный». Позже их задержали и оштрафовали.

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