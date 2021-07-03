Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину после 15 суток ареста арестовали еще на 15 суток

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Дорогомиловский районный суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной административный арест сроком на 15 суток. Ее признали виновной по статье о неповиновении полиции, сообщает «Медиазона», ссылаясь на «Апологию протеста».

В административном протоколе сказано, что Никульшина и художник Роман Дуров, которого задержали вместе с ней, якобы «выражались грубой нецензурной бранью» в общественном месте, а также не показали полицейским свои документы и отказались ехать с ними в отдел МВД.

Никульшину задержали 2 июля, спустя день после того, как она вышла из спецприемника, где она находилась под арестом в течение 15 суток. В первый раз ее арестовали из-за данных о том, что Никульшина якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата Европы по футболу в Петербурге.

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