Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину снова задержали. Накануне она освободилась после 15 суток ареста

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Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Подмосковье, сообщил «Открытым медиа» ее адвокат Мансур Гильманов.

К Никульшиной подошли восемь сотрудников 2-го специального полка полиции, который работает на массовых мероприятиях, и попросили проехать в отдел. «Говорят, что с документами что-то не в порядке», — рассказал друг Никульшиной, который находился рядом с ней в момент задержания.

Накануне Никульшина вышла из спецприемника, где отбывала 15 суток ареста после предыдущего задержания в Москве 16 июня. Согласно рапорту, ее задержали из-за информации о том, что она якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Петербурге.

22 июня в Москве были задержаны участники Pussy Riot Мария Алехина, Люся Штейн и Александр Софеев, а также их друзья: режиссер Анна Кузьминых, член незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Ольга Шалина и фотограф Дмитрий Воронцов. Всех задержанных арестовали на 15 суток.

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