В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину.

«Никульшина задержана в районе Лубянской площади, сейчас она находится в отделе полиции», — сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Дмитрий Захватов.

Как сообщает «ОВД-инфо», один из полицейских сказал Никульшиной, что ее задержание связано с курением в неположенном месте и с ранее совершенными преступлениями, но не уточнил, с какими именно. Предположительно, Никульшину доставили в ОВД «Мещанский».

Обновление: «Полиция вменяет Никульшиной совершение мелкого хулиганства и курение в неположенном месте. Она продолжает находиться в отделе полиции, и будет ли освобождена, пока неизвестно», — сказал «Интерфаксу» ее адвокат Дмитрий Захватов. За мелкое хулиганство, напомнил он, грозит до 15 суток административного ареста.

Веронику Никульшину задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Никульшина утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. Тогда участницу Pussy Riot отправили под административный арест на пять суток.

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