Омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости.

Состояние 66-летней Москальковой оценивается как удовлетворительное, заявил собеседник ТАСС.

В конце апреля омбудсмен сообщила, что сделала прививку от коронавируса.

В июне Татьяна Москалькова заявила о получении многочисленных жалоб на обязательную вакцинацию. Она назвала принуждение к прививке через угрозы поражения в правах «нечестной игрой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что дискриминация людей без иммунитета к коронавирусу «неминуемо наступит», поскольку они «не смогут работать на всех участках».

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