«Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра». Татьяна Доронина попросила Путина сменить руководство МХАТа имени Горького

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Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой «изгнать» нынешнее руководство театра.

Текст письма опубликовал телеграм-канал «Закулиска». Представители артистки подтвердили РБК его подлинность.

В письме президенту РФ Доронина называет нынешнего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова «непрофессиональным и бездарным», сравнивая его постановки с «эстрадно-цирковым балаганом».

Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей.

Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический по Станиславскому сыгранный спектакль — все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России.

В пресс-службе МХАТа заявили, что не видели письма Татьяны Дорониной, предположив, что президентом театра могут манипулировать.

«Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры, — цитирует агентство „Москва“ заявление пресс-службы. — Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах».

Эдуард Бояков возглавил МХАТ имени Горького в декабре 2018 года. До этого худруком театра с 1987 года была Татьяна Доронина. Для нее ввели специальную должность президента театра. Летом 2019-го актеры МХАТ требовали восстановления Дорониной на посту худрука.

В апреле 2021 года министерство культуры РФ поменяло устав МХАТа имени Горького, прописав, что руководство театром осуществляют директор и президент. В прежнем уставе эта функция возлагалась на художественного руководителя — директора.

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