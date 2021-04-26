Татьяна Доронина вернется к руководству МХАТ имени Горького. После проверки, обнаружившей в театре «серьезные нарушения»

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Министерство культуры изменило устав МХАТ имени Горького. Теперь руководить театром будут директор и президент. Он будут назначать художественного руководителя по согласованию с Минкультом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В старом уставе МХАТ имени Горького говорилось, что руководство театром осуществляет художественный руководитель — директор, который заключает договор с Минкультом. Президент МХАТ в уставе не упоминался.

В Минкульте пояснили, что решили изменить устав МХАТ, чтобы не допустить в дальнейшем нарушений, которые были выявлены при проверке театра, прошедшей в 2020 году. Минкульт сообщал, что она выявила «серьезные нарушения» — в том числе в расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ и проведении ремонтных работ.

Временно исполняющим обязанности директора МХАТ является Олег Михайлов, президентом — народная артистка Татьяна Доронина, художественным руководителем — режиссер Эдуард Бояков.

В пресс-службе театра «Интерфаксу» заявили, что после изменения устава Бояков сможет заняться «исключительно творческими вопросами и не отвлекаться на финансово-хозяйственные, бытовые и иные организационные вопросы».

Эдуард Бояков возглавил МХАТ имени Горького в декабре 2018 года. До этого худруком театра с 1987 года была Татьяна Доронина. Летом 2019-го актеры МХАТ требовали восстановления Дорониной в должности худрука.

Назначение Эдуарда Боякова во МХАТ

Боевые товарищи с донбасскими корнями МХАТ имени Горького возглавили Бояков, Прилепин и Пускепалис. Что все это значит?

Назначение Эдуарда Боякова во МХАТ

Боевые товарищи с донбасскими корнями МХАТ имени Горького возглавили Бояков, Прилепин и Пускепалис. Что все это значит?