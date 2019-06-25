Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина «вернуть» театр Татьяне Дорониной

Актеры МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «вернуть» театр Татьяне Дорониной, которая в декабре 2018 года была переведена с должности худрука на должность президента.

В обращении сказано, что Доронина «в нарушение приказа Минкульта… лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику».

Сам театр, по мнению авторов обращения, «целенаправленно превращается в прокатную площадку», где «классический репертуар… замещается спектаклями низкого художественного уровня».

Руководство театра, Минкульт и администрация президента ситуацию пока не прокомментировали.

Обращение актеров МХАТ имени Горького к Владимиру Путину

Татьяна Доронина руководила МХАТ имени Горького с 1987 года. В конце 2018-го на ее место назначили режиссера Эдуарда Боякова, основателя театра «Практика». Его заместителями были назначены актер Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин.

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