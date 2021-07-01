В Москве закончились вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Остались только «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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В Москве закончилась вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Запись на прививку приостановлена. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Запись на прививку «ЭпиВакКороной» приостановлена. Ожидается поставка следующей партии препарата.

Также в Москве, как сообщалось 28 июня, закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом также приостановлена, сообщает мэрия Москвы.

Таким образом, среди доступных в Москве вакцин от коронавируса остались «Спутник V» и «Спутник Лайт», которую власти планируют применять для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации.

Прививочная кампания в Москве началась в декабре 2020 года. Первоначально для вакцинации использовался только «Спутник V». В середине мая в Москве стала доступна «ЭпиВакКороной», в начале июня — «КовиВак», в конце июня — «Спутник Лайт».

С 16 июня в Москве объявили обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер, а с 28 июня ввели ограничения на посещение ресторанов для невакцинированных. 29 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю на вакцинацию ежедневно записывались по 87 тысяч человек.

Ранее несколько российских регионов столкнулись с нехваткой первого компонента двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Местные власти пообещали, что новые поставки будут в ближайшее время. На задержки поставок «Спутника V» также пожаловались Гватемала и Аргентина.

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