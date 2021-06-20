Аргентина раньше всех получила «Спутник V» и привила миллионы жителей, но только первой дозой А вот вторую из России пока не привезли

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Поставка первой партии ингредиентов, необходимых для производства вакцины «Спутник V» в Аргентине. 8 июня 2021 года Juan Mabromata / AFP / Scanpix / LETA

Власти Аргентины начали интенсивные переговоры с Россией, чтобы добиться отправки в страну новых партий вакцины от коронавируса «Спутник V». Но ни объемы, ни сроки поставок пока неизвестны, сообщила 19 июня аргентинская газета La Nacion, ссылаясь на высокопоставленные источники. Однако министр здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос заявил, что начало отправки новых партий вакцины ожидается в четверг, 24 июня.

Многие аргентинцы привились первым компонентом «Спутника V» еще в марте-апреле 2021 года, но до сих пор не дождались повторной прививки. По официальным данным, к середине июня в страну поступило почти 7,9 миллиона единиц первого компонента вакцины — и лишь чуть более 1,5 миллиона единиц второго компонента, то есть примерно в пять раз меньше. Власти Аргентины уже увеличили срок между введением первого и второго компонента до 12 недель.

«Мы просим Россию прислать вторую дозу, потому что есть много людей, у которых истекает 12 недель с момента получения первой дозы», — сказал источник La Nacion. Он добавил, что пока беспокоиться не о чем, потому что даже первый компонент вакцины «Спутник V» показал эффективность в 78,6% и помогает избежать тяжелого течения болезни и смерти.

Источники La Nacion в медицинских кругах Буэнос-Айреса говорят, что до конца июня второй компонент вакцины должны получить около 70 тысяч человек. В англоязычном твиттере «Sputnik V» некоторые пользователи спрашивают, когда в Аргентину пришлют второй компонент вакцины.

В администрации президента Аргентины газете сообщили, что Россия сталкивается с трудностями при наращивании производства вакцины, поэтому власти беспокоятся о будущих поставках. В начале июня Аргентина объявила о начале производства российской вакцины на собственных мощностях и планах вскоре наладить производство до полумиллиона доз в неделю — но успех этого плана зависит от бесперебойности поставок активного ингредиента вакцины из России.

Агентство Bloomberg сообщило, что, «несмотря на обещания России обеспечить уколами каждого десятого жителя планеты в этом году, внешние рынки испытывают хроническую нехватку поставок». В пример агентство привело Аргентину и Мексику, власти которой в мае также заявляли о нехватке второго компонента «Спутника V». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, заявили Bloomberg, что поставки идут по плану, а соглашение фонда с 25 производителями в 14 странах позволят выпустить 1,6 миллиарда доз вакцины в 2021 году.

Аргентина стала второй после Беларуси страной, которая одобрила применение «Спутник V». Российскую вакцину стали использовать в Аргентине раньше других вакцин — первые партии поступили 24 декабря 2020 года, и к середине января, как подсчитала «Медиазона», первой дозой вакцины привили больше человек, чем в России без учета Москвы. Президент Аргентины Альберто Фернандес говорил РИА Новости, что российские власти собирались до конца января поставить в страну 25 миллионов доз вакцины.

В июне в нескольких регионах России, в том числе в Москве, на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ввели обязательную вакцинацию для большей части чиновников, работников сфер торговли, услуг, здравоохранения, транспорта и культуры. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в последние три дня, 18, 19 и 20 июня, в России ежедневно выявляли более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, около половины из них приходятся на Москву.

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Александр Бакланов