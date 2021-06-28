В Москве второй раз за неделю закончилась вакцина «КовиВак»
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В Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная и производимая Центром им М.П. Чумакова. Соответствующее объявление появилось на сайте мэрии Москвы в разделе о вакцинации.
«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении.
Предыдущий раз прививки «КовиВаком» были приостановлены в Москве 22 июня из-за того, что вакцина закончилась. 25 июня сообщалось, что «КовиВак» вновь доступен в Москве.
Всего в Москве вакцинироваться «КовиВаком» можно в пяти прививочных пунктах. В остальных пунктах для прививок доступны другие вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 26 июня в гражданский оборот была выпущена еще одна российская вакцина — «Спутник Лайт».
Несколько российских регионов ранее столкнулись с нехваткой первого компонента двухкомпонентного «Спутника V». Местные власти уверяют, что перебои временные и в ближайшее время будут новые поставки.