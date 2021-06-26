Российские регионы столкнулись с нехваткой вакцины от коронавируса

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В Удмуртии 26 и 27 июня приостановлена вакцинация от коронавируса из-за нехватки препарата для прививок, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Новая партия вакцины „Спутник V“ объемом 17,4 тысячи доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — заявил оперштаб. Всем, кто записался на прививку на 26 и 27 июня, пообещали сообщить новые даты вакцинации.

Ранее сообщалось о нехватке первого компонента для прививок от ковида в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прием желающих сделать первую прививку приостановлен, сообщал ТАСС со ссылкой на представителей правительства региона 25 июня. Вакцинация вторым компонентом продолжилась в обычном режиме.

Также о нехватке первого компонента вакцины заявляли и в Новосибирской области. Туда новую партию вакцины обещали доставить в ночь на 26 июня. Дефицита второго компонента вакцины, сообщал региональный Минздрав, нет.

В России в начале июня начался резкий рост новых случаев заболевания ковидом. Из-за него в Москве, а затем и в некоторых других регионах, была введена обязательная вакцинация для работающих в определенных сферах, например, в ЖКХ или торговле.

Также в Москве объявили, что вход в заведения общепита будет только по QR-кодам, которые смогут получить привившиеся или переболевшие, данные о которых есть в государственном реестре. Остальным для того, чтобы посетить кафе или ресторан придется предъявлять результаты ПЦР-теста. Краснодарский край, в свою очередь, собрался пускать на курорты только туристов с прививками от ковида.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 23 июня сообщала, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона жителей России, из них 16,7 миллиона вакцинированы также и второй дозой.

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