Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину «Спутник V» из-за задержки поставок

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Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила, что правительство попросило Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку препарат не поступил в страну.

«Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», — сказала министр, слова которой приводит Republica.gt.

Речь идет о 614,5 миллиона гватемальских кетцалей (около шести миллиардов рублей), которые Гватемала заплатила за покупку 16 миллионов доз вакцины.

Первые партии «Спутника» в Гватемалу поступили в мае. Всего в страну поступили 150 тысяч доз вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, это пока не комментировали.

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