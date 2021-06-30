Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину «Спутник V» из-за задержки поставок
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила, что правительство попросило Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку препарат не поступил в страну.
«Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», — сказала министр, слова которой приводит Republica.gt.
Речь идет о 614,5 миллиона гватемальских кетцалей (около шести миллиардов рублей), которые Гватемала заплатила за покупку 16 миллионов доз вакцины.
Первые партии «Спутника» в Гватемалу поступили в мае. Всего в страну поступили 150 тысяч доз вакцины.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, это пока не комментировали.