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По состоянию на 29 июня, за сутки в России от коронавируса умерли 652 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальное суточное значение за всю пандемию. В общей сложности от ковида с начала наблюдений умерли 134 545 человек.

За минувшие сутки в стране выявлены еще 20 616 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 5 493 557 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+6209 человек за последние сутки), Московской области (+2453) и Санкт-Петербурге (+1374).

Выздоровели 4 984 037 человек, в том числе 14 697 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

Новость дополняется

С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом . На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

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