Американский посол сообщил о приостановке консульских услуг в России с 1 августа

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С 1 августа 2021 года США перестанут предоставлять консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников дипломатических представительств. Об этом «Дождю» сообщил посол США в России Джон Салливан.

По его словам, консульские службы из-за нехватки сотрудников будут «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских.

В апреле 2021 года на фоне Россия и США выслали по десять дипломатов. Среди них оказалась пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Послы США и России были отозваны на родину для консультаций. В то же время Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию. Позже сообщалось, что этот запрет отложили. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге. После встречи Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве было объявлено о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

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