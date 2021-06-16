Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон

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Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом США Джо Байденом о возвращении российского посла в Вашингтон, а американского — в Москву. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции в Женеве после переговоров с Байденом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после пресс-конференции сообщил журналистам, что посол России в США Анатолий Антонов «до конца месяца совершенно точно вернется в Вашингтон».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уехал в Москву в середине марта. Его вызвали для консультаций после выхода интервью Джо Байдена, в котором президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Посол США в России Джон Салливан 22 апреля уехал из Москвы для консультаций с новой администрацией Белого дома. Это произошло после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, включавшие среди прочего высылку из Вашингтона десяти российских дипломатов. Москва ответила зеркально и рекомендовала американскому послу временно вернуться на родину для консультаций.

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