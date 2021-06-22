Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии. Два года назад они получили длительные тюремные сроки

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Испанское правительство помиловало девятерых каталонских лидеров, осужденных в связи с организацией референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает Reuters.

«Этим актом [помилования] мы хотим открыть новую фазу диалога, примирения и раз и навсегда положить конец всем разногласиям и конфронтации», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Власти Каталонии провели референдум в 2017 году, вопреки запрету Конституционного суда Испании. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, каталонский парламент был распущен.

Каталонские лидеры были осуждены в 2019 году, их признали виновными в мятеже и растрате. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Приговор вызвал массовые протесты в Каталонии.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон покинул Испанию и переехал в Бельгию. Испанские власти пытались добиться его экстрадиции, но проиграли в суде.

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