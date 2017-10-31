Президент Каталонии Пучдемон уехал в Бельгию; он может стать политическим беженцем. Как это вообще возможно внутри ЕС?

Отстраненный Мадридом президент Каталонии Карлес Пучдемон и пять членов каталонского правительства 30 октября уехали в Бельгию — после того, как генеральная прокуратура Испании предъявила им обвинение в мятеже. Всерьез обсуждается вопрос о политическом убежище в Бельгии для Пучдемона — и есть все основания предполагать, что он его получит. Бельгия не раз ссорилась с Испанией из-за баскских сепаратистов и, кажется, готова к такому развитию событий и сейчас. «Медуза» рассказывает, что происходит с Пучдемоном в последние дни.

В Каталонии — двоевластие. Пучдемон и пятеро членов его правительства уехали в Бельгию через Марсель

В понедельник, 30 октября, должен был начаться первый рабочий день независимой и непризнанной Каталонии. Испанский регион в прошлую пятницу объявил о независимости по итогам референдума; Мадрид, в свою очередь, объявил о введении внешнего управления и отстранении всего правительства Каталонии. Выходные прошли в мирных демонстрациях (в том числе состоялся многотысячный марш противников отделения Каталонии), а утром в понедельник отстраненный президент Каталонии Карлес Пучдемон выложил в инстаграм фотографию неба, сделанную возле здания своей резиденции, с подписью «Доброе утро».

Заходить в офис Пучдемон не собирался. Генеральная прокуратура в тот же день объявила, что подает в суд на Пучдемона и еще 19 членов правительства Каталонии. По мнению генпрокурора Испании, Пучдемон и его сообщники совершили мятеж и виновны в растрате государственных средств.

В это время отстраненный президент Каталонии ехал на машине в Марсель. Вместе с Пучдемоном из Барселоны уехали пять членов каталонского правительства. В Марселе они сели на самолет и улетели в Брюссель.

Что происходит между Бельгией и Испанией

Пучдемон не просто так выбрал Бельгию. Власти этой страны чуть ли не единственные в Европе сдержанно поддерживали притязания Каталонии на независимость, а министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен даже говорил, что Пучдемон вполне может получить политическое убежище. Франкен — представитель популярной в Бельгии партии «Новый фламандский альянс», которая выступает за независимость Фландрии от остальной Бельгии, а также давно симпатизирует Каталонии.

У Пучдемона уже появился адвокат, это известный в Бельгии юрист Поль Бекар, который на протяжении последних 30 лет представляет интересы членов баскского сепаратистского движения ЭТА. Бекар защищал членов ЭТА и до того, как эта организация вела борьбу за независимость Страны Басков, и после того, как боевики сложили оружие и перешли к политической борьбе. Бельгия неоднократно отказывала Испании в выдаче баскских сепаратистов, что приводило к политическим конфликтам между Брюсселем и Мадридом.

Конфликт произошел и сейчас, причем еще до отъезда Пучдемона в Бельгию. В середине декабря 2016 года премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Каталония и Мадрид должны договориться с помощью международного посредника. Тот факт, что Бельгия не стала категорически признавать правоту властей Испании, вызвал гнев Мадрида: испанский посол в Брюсселе высказал свое возмущение бельгийскому коллеге, а правительство Испании выпустило обращение, в котором назвало слова Мишеля недопустимой атакой на дружественное государство.

31 октября Пучдемон выступил с обращением в Брюсселе. Он заявил, что приехал сюда не ради убежища, а потому, что это столица Евросоюза — а также призвал международное сообщество обратить внимание на конфликт Мадрида и Барселоны. Он отметил, что признает назначенные Мадридом на 21 декабря местные выборы в Каталонии, об участии в которых уже успела заявить Левая республиканская партия Каталонии, выступающая за отделение.

Получить убежище в Бельгии Пучдемону будет непросто, но теоретически это возможно

Страны-члены ЕС по умолчанию обязаны соблюдать права человека и обеспечивать демократию; согласно этой логике, ни один гражданин страны Евросоюза не может быть беженцем, ведь это означает, что его страна не соответствует требованиям ЕС (что характерно, на жителей стран ЕС без гражданства или с гражданством какой-нибудь другой страны это не распространяется — они убежище просить могут спокойно). Это правило носит название «Протокол Азнара» по фамилии бывшего испанского премьер-министра Хосе Марии Азнара. Он добился его принятия в Евросоюзе как раз для того, чтобы не позволить Бельгии (и другим странам ЕС) признавать политическими беженцами сторонников ЭТА. Правило имеет несколько исключений: например, оно не действует в военных условиях, если рассматривается вопрос о нарушении государством базовых правил ЕС, и в некоторых других случаях.

Однако Бельгия — единственная страна Евросоюза, которая объявила о несогласии с этим протоколом и продолжает рассматривать и удовлетворять прошения граждан ЕС об убежище. Ежегодно Бельгия получает около 200 таких заявок, в основном из Румынии, Словении, Болгарии и Хорватии, но одобряет их только в редких случаях.