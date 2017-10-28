В Каталонии ввели внешнее управление. Что там происходит?

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость региона от Испании — на основании референдума, проведенного 1 октября и признанного Конституционным судом Испании незаконным. Этому предшествовал ультиматум со стороны испанского правительства, которое требовало отказаться от объявления независимости под угрозой введения внешнего управления. Мадрид предлагал провести досрочные выборы в регионе, в Каталонии отказались.

Голосование в парламенте Каталонии проходило тайно — как пишет El Pais, открытое объявление независимости может быть расценено как мятеж, за который в Испании полагается длительный тюремный срок. Независимость объявили голосами 70 депутатов из 135 — 10 высказались против, двое воздержались, а остальные покинули здание перед голосованием.

После этого Сенат Испании проголосовал за введение в Каталонии внешнего управления на основании 155-й статьи Конституции Испании — она позволяет приостановить автономию региона. Правительство в Мадриде провело экстренное совещание, по итогам которого объявило о роспуске парламента Каталонии и отставке правительства региона, возглавляемого президентом Карлесом Пучдемоном. На 21 декабря в Каталонии назначены новые выборы в парламент.

Карлес Пучдемон не признал отставки своего правительства. Днем 28 октября он выступил с телевизионным обращением, которое было записано утром в Жироне, где он живет (а не в столице региона Барселоне). Он заявил, что правительство «желает продолжать исполнять свой демократический мандат», и призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению» введению внешнего управления. Несколько раз президент Каталонии подчеркнул, что все действия должны быть мирными. Прямо об отказе подчиниться решению Мадрида Пучдемон не заявил; он также не уточнил, как именно его правительство намерено продолжать работу.

Пучдемону грозит уголовное преследование. Еще 27 октября испанская прокуратура заявила, что попросит суд выдвинуть против отстраненного президента Каталонии обвинения в мятеже. В правительстве также предупредили, что если руководство Каталонии не согласится с отставкой, чиновников могут обвинить в узурпации власти.

Главой Каталонии назначена Саройя Саэнс де Сантамария, первый заместитель премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который делегировал ей управление регионом. Обязанности других каталонских министров будут исполнять главы соответствующих ведомств правительства Испании; они будут работать из Мадрида. Новым главой собственной полиции Каталонии (Моссос) вместо Хосепа Луиса Траперо (уволен и находится под следствием по обвинению в измене) назначен Ферран Лопес, которого называют «вторым человеком» в Моссос.

Мадрид закрыл каталонские представительства в других странах, а также упразднил несколько учрежденных местным правительством организаций, которые пропагандировали идею независимости региона. Каталонские железные дороги, аэропорты и автострады переходят под контроль министерства транспорта Испании.

El Pais пишет, что правительство Испании может столкнуться с активным и пассивным противоборством со стороны сотрудников каталонских учреждений, которые могут отказаться работать с новым руководством (об этом уже заявили журналисты СМИ, подконтрольных правительству Каталонии). Саэнс де Сантамария пообещала, что уволит тех, кто окажет неповиновение, однако это, по мнению издания, не помешает служащим при желании парализовать работу правительства — в том числе потому, что в каталонской администрации работают 200 тысяч человек.

В Барселоне прошли манифестации как в поддержку независимости, так и против нее. 27 октября сторонники отделения от Испании собрались рядом со зданием правительства, а противники прошли по улицам города. Некоторые из недовольных декларацией о независимости разбили стеклянные двери у офиса Каталонского радио, напротив поддерживающего независимость. Всего в ходе стычек вечером и ночью пострадали пять человек. 28 октября в Мадриде прошла акция за единство Испании, на которую пришли несколько тысяч человек.