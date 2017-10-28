Отстраненный от власти президент Каталонии призвал к «демократическому сопротивлению»

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, выступил с обращением, в котором призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению» внешнему управлению в регионе.

Пучдемон, как следует из обращения, не признал отставки своего правительства. Он заявил, что действия Мадрида противоречат волеизъявлению каталонцев и что жители региона должны мирным путем продолжать движение к независимости.

«Лучший способ защитить эти завоевания — демократическое сопротивление », — сказал Пучдемон.

Это было первое выступление Пучдемона после провозглашения независимости Каталонии и последовавшего за ним решения Мадрида ввести в регионе внешнее управление. Обращение было записано в Жироне (город в ста километрах от Барселоны).

Ранее в правительстве Испании заявили, что в случае отказа подчиниться решению об отставке каталонским чиновникам грозит уголовное преследование за узурпацию власти. В прокуратуре Испании говорили, что планируют просить суд выдвинуть против Карлеса Пучдемона обвинения в мятеже.