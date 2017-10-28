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Мадрид передал полномочия главы Каталонии заместителю премьер-министра Испании

El Pais
08:07, 28 октября 2017
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Правительство Испании возложило исполнение обязанностей президента и вице-президента Каталонии на заместителя испанского премьер-министра Сорайю Саэнс де Сантамарию. 

Обязанности других министров правительства Каталонии будут исполнять главы соответствующих ведомств правительства Испании, сообщает El Pais.

El Pais отмечает, что в документах об отстранении от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства нет обычной формулировки о благодарности за службу.

Под контроль Саэнс де Сантамарии должен перейти, в частности, каталонский Центр телекоммуникаций и информационный технологий. Как пишет El Pais, в правительстве опасаются, что сепаратисты могут попытаться использовать его для создания параллельного правительства.

Мадрид объявил о роспуске правительства и парламента Каталонии после того, как вечером 27 октября каталонский парламент заявил о независимости региона от Испании. По замыслу испанского правительства, 21 декабря в Каталонии пройдут новые выборы.
Каталония объявила о независимости на основании референдума, проведенного 1 октября. Власти Испании объявили голосование незаконным и пытались помешать его проведению, что привело к столкновениям полиции со сторонниками независимости Каталонии.
Сорайя Саэнс де Сантамария работает в правительстве Испании с 2011 года, когда его возглавил Мариано Рахой. Она — первый заместитель и глава администрации премьер-министра Испании. 

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