Мадрид передал полномочия главы Каталонии заместителю премьер-министра Испании

Правительство Испании возложило исполнение обязанностей президента и вице-президента Каталонии на заместителя испанского премьер-министра Сорайю Саэнс де Сантамарию.

Обязанности других министров правительства Каталонии будут исполнять главы соответствующих ведомств правительства Испании, сообщает El Pais.

El Pais отмечает, что в документах об отстранении от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства нет обычной формулировки о благодарности за службу.

Под контроль Саэнс де Сантамарии должен перейти, в частности, каталонский Центр телекоммуникаций и информационный технологий. Как пишет El Pais, в правительстве опасаются, что сепаратисты могут попытаться использовать его для создания параллельного правительства.