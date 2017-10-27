Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии

Помимо роспуска всего правительства Каталонии от своей должности отстранен глава местной полиции (Моссос) Хосеп Луис Траперо.

Он добавил, что досрочные выборы в парламент пройдут 21 декабря, после чего депутаты назначат новое региональное правительство.

Правительство и парламент Каталонии распущены по решению кабинета министров Испании. Об этом вечером 27 октября объявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Ранее 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости от Испании. После этого испанский Сенат одобрил инициативу правительства страны о вводе прямого правления в регионе.

Каталонский кризис начался после проведения 1 октября референдума о независимости региона, который не был признан Мадридом. К референдуму в регион были введены силы национальной полиции и Гражданской гвардии, которые вступили в столкновение с протестующими.