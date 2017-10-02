За и против: независимость Каталонии Главные аргументы сторонников и противников отделения региона от Испании

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, не признанный центральными испанскими властями. По утверждению каталонского правительства, за отделение проголосовали 90% участников, и теперь начнется реальная процедура выхода из состава Испании; Мадрид этого допускать не намерен. «Медуза» собрала основные аргументы за и против отделения Каталонии.

Аргументы за независимость Каталонии

Референдум — это реализация права народа на самоопределение. Такое право закреплено в Уставе ООН, хотя и не прописано явным образом в конституциях большинства стран, в том числе Испании.

Каталония — экономически состоятельный субъект. В 2016 году ВВП региона составил более 223 миллиардов евро. Это пятая часть экономики самой Испании, а если бы Каталония была отдельным государством — 13-я позиция среди 28 стран Евросоюза. По ВВП на душу населения (почти 30 тысяч евро) Каталония была бы 12-й среди стран ЕС, опередив (!) Испанию. Причем экономика Каталонии растет быстрее, чем испанская в целом.

На этом референдуме и в опросе 2014 года большинство каталонцев захотели жить отдельно. По данным правительства региона, 90% участников референдума высказались за независимость — а это более двух миллионов голосов.

Конституционный суд Испании не может запретить референдум, такова позиция президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Он еще до запрета голосования заявлял, что уполномочен каталонским парламентом — а значит, только депутаты, то есть представители народа, могут ему помешать. Именно с обещаниями о референдуме сепаратисты одержали победу на выборах в каталонский парламент в 2015 году.

Жесткий разгон участников голосования дает каталонцам моральное право на дальнейшие действия. В своем выступлении по итогам голосования Пучдемон заявил, что «авторитарные методы» Мадрида подрывают «основополагающие ценности» Евросоюза, а значит, Каталония должна сохранять «моральный авторитет».

Аргументы против независимости Каталонии

Конституция не предусматривает процедуру отделения региона по собственному желанию ни в Испании, ни в подавляющем большинстве других стран. Например, когда такой же референдум в 2014 году проводили в Шотландии, после долгого обсуждения с Лондоном было выработано специальное соглашение. Тогда 55% проголосовавших решили остаться в составе Великобритании, при этом формально центральное правительство было готово к отделению. Крымский референдум и последующее вхождение полуострова в состав России международное сообщество не признало.

Для реальной экономической самостоятельности мало быть просто успешным регионом. По оценке аналитиков, Каталония только на преобразованиях в независимое государство потеряет пятую часть своего ВВП. Выйти из Испании и остаться в еврозоне региону тоже вряд ли удастся, потому что Мадрид сможет ветировать принятие нового государства. Это означает создание собственной валюты и отключение от мер поддержки европейского банковского рынка. Сама Испания до сих пор оправляется от кризиса 2008 года, и выход Каталонии нанесет по экономике страны серьезный удар.

Незаконный референдум не может адекватно выражать интересы каталонцев. Результаты плебисцита, объявленные властями региона, противоречат опросам. Если в ходе исследований мнения каталонцев разделялись почти поровну, то голосование показало преимущество сторонников отделения (90%). Проверить и подтвердить этот результат практически невозможно, ведь не соблюдался даже принцип запрета на повторное голосование (Мадрид блокировал единую электронную базу избирателей). Бюллетени можно было просто распечатать дома, а значит, подделать их при желании не составит труда. Международного контроля на референдуме не было.

Референдум — спорный вопрос, и Конституционный суд разрешил этот спор. Поскольку отделение региона от Испании не урегулировано основным законом, именно Конституционный суд принимает решение о том, законен референдум или нет. И суд неоднократно постановлял, что без сотрудничества с Мадридом такое голосование невозможно. Такую трактовку поддерживает и Еврокомиссия.

Полиция действовала законно против сепаратистов. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что выполнил свою обязанность и показал, как «демократическое государство может защититься от серьезного нападения». Ответственность, по мнению Мадрида, лежит только на властях Каталонии, которые нарушили принцип сожительства и спровоцировали столкновения, объявив о референдуме.