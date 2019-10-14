Тысячи протестующих против приговора каталонским сепаратистам прошли маршем к аэропорту Барселоны. Полиция применила дубинки и резиновые пули

В Барселоне 14 октября устроили массовую акцию против , вынесенного каталонским лидерам в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году. Выступления начались по всей Барселоне, в том числе на главной улице города Виа Лайетана. Протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города, требуя освободить заключенных. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

Marta Perez / EPA / Scanpix / LETA

Matthias Oesterle / ZUMA / Scanpix / LETA Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA

После вынесения приговора организация «Демократическое цунами» призвала 150 тысяч своих сторонников остановить работу аэропорта Эль-Прат, расположенного в 15 километрах от центра Барселоны. «Настало время, чтобы наш голос услышали по всему миру. Цель — остановить работу аэропорта Барселоны», — говорилось в заявлении организации.

Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA

Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA

Тысячи демонстрантов прошли шествием к аэропорту Барселоны, перекрыв движение на автомагистралях. Также протестующие ненадолго остановили работу метро и железной дороги. Многие люди, которые собирались улететь из города в этот день, были вынуждены добираться до аэропорта пешком.

В районе аэропорта собрались около восьми тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщается, что врачи в течение дня оказали медицинскую помощь 37 пострадавшим в Барселоне, в основном в аэропорту. Среди раненных есть французский журналист. В аэропорту Барселоны отменили не менее 20 рейсов. Кроме того, организация «Демократическое цунами» объявила, что около 1200 автомобилей блокируют подъезды к аэропорту Мадрид-Барахас.

Lluis Gene / AFP / Scanpix / LETA

Lluis Gene / AFP / Scanpix / LETA

Александр Бакланов