Каталонские лидеры получили от 9 до 13 лет по делу о независимости региона. Футбольный клуб «Барселона» выступил против приговоров

Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским лидерам в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году. Их признали виновными в мятеже и растрате.

Максимальные 13 лет тюрьмы получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Еще трое получили по 12 лет, один — 11,5, двое — по 10,5 и двое — по девять лет. Трое обвиняемых получили по году и восьми месяцам запрета на определенный род деятельности.

В решении суда подчеркивается, что каталонские лидеры не призывали и не участвовали в насильственных попытках отделения Каталонии, но осознавали, что их действия могут привести к столкновениям.

Обновлено. Футбольный клуб «Барселона» выступил в поддержку осужденных, заявив, что «тюрьма — это не решение [проблемы]». «Урегулирование конфликта в Каталонии возможно только путем политического диалога», — говорится в заявлении клуба.

В 2017 году власти Каталонии провели референдум о независимости региона вопреки запрету Конституционного суда Испании. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, парламент Каталонии был распущен.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон покинул страну, власти Испании пытались добиться его задержания, но проиграли суды. Он живет в Бельгии.