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Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве стала успехом для России, но не для США. С таким заявлением в эфире Fox News выступил бывший президент страны Дональд Трамп.

«Мы предоставили России высокую трибуну. И ничего не получили, — сказал он. — Думаю, это был хороший день для России. Но не думаю, что мы получили что-то от этого».

Вспоминая о своих отношениях с Путиным, Трамп отметил, что «по-настоящему хорошо с ним ладил», но при этом проявил наибольшую жесткость в отношении России среди всех американских лидеров, введя множество санкций. Однако, подчеркнул Трамп, он был бы рад их отменить, как только Россия «взяла бы себя в руки», и отношения между странами могли бы стать потрясающими и взаимовыгодными.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве первую встречу в ранге лидеров России и США. Саммит продлился несколько часов, после чего президенты дали раздельные пресс-конференции.

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