«До сих пор нет расследования? Как же так, президент Путин?» В Женеве появились три билборда с вопросами об отравлении Навального
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В Женеве в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена появились три билборда с вопросами к Путину об отравлении политика Алексея Навального.
- Навальный отравлен «Новичком»
- И до сих пор нет расследования?
- Как же так, президент Путин?
Билборды расположены на той же улице, что и граффити с Навальным, которое несколько дней назад нарисовал художник Джулиен Баро.
Плакаты в Женеве оформлены в стиле художественного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в котором главная героиня на трех рекламных щитах разместила вопросы к местному шерифу о расследовании убийства своей дочери. После выхода фильма такой формат из трех последовательных плакатов, посвященных одному и тому же вопросу, стал часто использоваться участниками протестных акций.
Накануне встречи Путина и Байдена в Женеве прошел митинг сторонников Навального, которые требовали его освобождения из колонии.