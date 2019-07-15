«Как же так, господин президент?» На Красной площади задержали участников пикета в память о Наталье Эстемировой

Полицейские задержали на Красной площади в Москве трех участников пикета в память об убитой правозащитнице Наталье Эстемировой, сообщает «МБХ медиа».

Задержаны руководитель программы «Сети миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина и председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

Участники пикета вышли с плакатами, оформленными в стиле билбордов из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На плакатах написали: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» и «Как же так, господин президент?».

Пикет продолжался около 10 минут, отмечает «Новая газета». Затем к участникам акции подошли полицейские, которые заявили, что на Красной площади запрещены пикеты.

Наталья Эстемирова работала в правозащитном центре «Мемориал» в Чечне. 15 июля 2009 года ее похитили в Грозном. В тот же день ее нашли убитой на территории Ингушетии. В «Мемориале» связывали убийство Эстемировой с ее правозащитной деятельностью.

Следственный комитет рассматривает в качестве основной версии, что Эстемирову убил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев, мстивший за ее публикации. По версии СК, Башаев скрывается во Франции.