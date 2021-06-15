Перед встречей с Байденом российские СМИ хвалят Путина даже сильнее, чем обычно Как говорится, если ваши комплименты не похожи на эти… 

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Дмитрий Костюков / AFP / Scanpix / LETA

В Женеве 16 июня состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой президенты обсудят вопросы, «требующие сверки часов». Накануне саммита Путин дал интервью американскому каналу NBC News. Его расспрашивали об отношениях России и США, кибератаках, Алексее Навальном и, разумеется, самом Байдене.

Перед саммитом в российских СМИ Путина хвалят еще сильнее, чем обычно, всячески намекая на исключительные личностные качества президента (и то, что Байден ни за что не сможет его «прогнуть»). Вот каким предстает Путин, если верить российским газетам и другим новостным изданиям.

Путин победоносный

РИА ФАН: «Британцы посоветовали Путину поставить „маразматика Байдена“ в неловкое положение»

Путин великолепный

«Московский комсомолец»: «„Потрясающе!“: китайцы восхитились ответом Путина американскому журналисту»

Путин несгибаемый

«Репортер»: «„Потому что он — Путин“: Байден объяснил, почему президента России не сломить»

Путин токсичный

РИА ФАН: «Украинцы опасаются, что организм Байдена не выдержит встречи с Путиным»

Путин неопалимый

«Московский комсомолец»: «Байден снова „оскорбил Путина“: почему это хорошо»

Путин скучающий

«Смотрим.ру»: «Байден не удивил Путина»

Путин бесстрашный

ТАСС: «„Это даже смешно“: Путин ответил на вопрос, „пугает“ ли его оппозиция»

Путин жесткий

НТВ: «Путин потребовал от журналиста NBC не затыкать ему рот»

Путин богатый

ТАСС: «Путин считает „разговором в пользу бедных“ обвинения Западом России в совершении кибератак»

Путин заботливый

«Мир 24»: «Путин: Преданные России люди будут поддержаны»

Путин суровый

«Невские новости»: «„Мы не жених и невеста“: Путин сурово ответил на скандальное заявление Байдена»

Путин самоотверженный

360: «„Положить жизнь на алтарь Отечества“. Путин рассказал, каким должен быть его преемник»

Путин играющий

«Царьград»: «„Путин тонко потроллил Байдена“: интервью NBC не сходит с первых полос»

Путин шутливый

Путин предложил США обратиться в Международную лигу сексуальных реформ. Это цитата из «Золотого теленка», которую NBC перевел как есть — без контекста

Путин шутливый

Путин предложил США обратиться в Международную лигу сексуальных реформ. Это цитата из «Золотого теленка», которую NBC перевел как есть — без контекста

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