Администрация президента России

За несколько дней до саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве Владимир Путин поговорил с журналистом американского телеканала NBC News Киром Симмонсом. Путин снова использовал в речи детскую дразнилку («Развели дурачка на четыре кулачка» перевели как «Nyah nyah nyah, got you good»), заявил, что «у нас нет привычки кого-то убивать», в том числе Алексея Навального, и пообещал, что «когда-то обязательно придет на мое место другой человек».

Конечно, Путина спрашивали и о вмешательстве России в выборы президента США, на что президент ответил слегка искаженной цитатой из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?»

Эта фраза принадлежит Остапу Бендеру — в романе он так отреагировал на слова Михаила Паниковского, жаловавшегося на отсутствие женского внимания.

— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

— Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там помогут.

Судя по всему, журналисты NBC не узнали цитату и потому перевели ее дословно. Получилось такое: «You can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Переводчики не объяснили, что на самом деле имел в виду Путин и в каком контексте это выражение встречалось ранее.

При этом организация, называвшаяся Всемирной лигой сексуальных реформ, действительно существовала с 1921 по 1935 годы и занималась вопросами: равенства женщин, декриминализации абортов, заключения и расторжения брака и терпимости к гомосексуалам. Знает ли об этом Владимир Путин — или считает лигу выдумкой Ильфа и Петрова, неизвестно.

