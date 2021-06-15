В Женеве перед встречей Путина и Байдена прошел митинг в поддержку Навального

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Вечером 15 июня в Женеве прошел митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в российской колонии, сообщил телеканал «Дождь».

Судя по записи онлайн-трансляции, на акции собрались несколько десятков человек. Некоторые из них держали в руках плакаты в поддержку Навального («Free Navalny») и против президента России Владимира Путина («Putin, stop drinking blood of Russia»). Некоторые из собравшихся держали в руках флаги Беларуси и Украины. Митингующие выкрикивали лозунги «Долой царя!», «Россия без Путина!» и «Россия будет свободной!».

16 июня в Женеве пройдет саммит с участием президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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