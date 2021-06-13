В Екатеринбурге разобрали работу художника Тимофея Ради «Я бы обнял тебя, но я просто текст»

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В Екатеринбурге сняли щиты с надписью «Я бы обнял тебя, но я просто текст». Соответствующая фотография появилась в телеграме автора арт-объекта, уличного художника Тимофея Ради.

Работа «Я бы обнял тебя, но я просто текст» появилась в 2013 году на пустующем рекламном щите на крыше одного из пятиэтажных домов в Екатеринбурге. Радя не согласовывал арт-объект с властями.

По какой причине демонтировали щиты, неизвестно. Судя по фотографии заявления о допуске на крышу дома, которую разместил «Екатеринбург онлайн», их убрала компания-владелец рекламной конструкции.

В разговоре с «Екатеринбург онлайн» Радя допустил, что попробует забрать щиты.

Тимофей Радя — автор ряда известных арт-объектов в Екатеринбурге. В 2017 году художник установил надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Уральского приборостроительного завода. В 2021 году она стала одним из символов уличного протеста.

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